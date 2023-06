Informatiu Balear en 2' - 23/06/2023 - RTVE.es

Amb el primer toc de fabiol, esclata l'alegria a Ciutadella. És el sús a les festes de Sant Joan.

178.000 alumnes comencen oficialment les vacances després d'un curs marcat per l'aplicació de la Lomloe.

Avui es constituirà el Consell d'Eivissa, on Vicent Marí seguirà governant i ara amb majoria absoluta.

Comença la declaració de Miguel Ángel Subirán, el fiscal que va instruir el cas Cursach.

Un jove turista de 22 anys ha mort després de caure d'un tercer pis d'un hotel de Sant Antoni de Portmany.

El club de Golf de Pula acull un estiu més un torneig solidari on participen personalitats de l'esport.