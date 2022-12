Informatiu Balear en 2' - 22/12/2022 - RTVE.es

Un pessic de la grossa de Nadal cau a Eivissa i a Mallorca.

Acord històric el que ha firmat avui la Conselleria de Salut amb els sindicats.

El Ple del Parlament aprova els pressuposts.

Comencen les complicacions als aeroports degut a les vagues convocades per Vueling, Ryanair i Air Nostrum durant totes les festes.

La reivindicació del retorn a Mallorca de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, tendrà un pes molt important a la manifestació del 31 de desembre.

L'Eivissa Pitiüses guanya per 1 a 0 l'Eibar i s'assegura jugar contra Barça, Madrid, València o Betis a la següent ronda de la Copa.