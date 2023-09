Informatiu Balear en 2' - 22/09/2023 - RTVE.es

Agricultors i ramaders parlen de la mort del sector lleter després de l'anunci d'Agama de deixar de comprar un 40% de la llet a explotacions mallorquines.

Educació cerca més de 160 docents per cobrir vacants i substitucions i es planteja contractar especialistes sense títol.

Malgrat que no ho sembli avui és el Dia Mundial Sense Cotxes. A Eivissa en només 10 anys el parc de vehicles ha crescut un 29 %.

Cau un turista des del sisè pis d'un hotel de la Platja de Palma.

El Mallorca viatja cap a Girona per enfrontar-se a l'equip revelació d'aquest inici de Lliga.