Informatiu Balear en 2' - 22/06/2023 - RTVE.es

Milers de joves mallorquins han desembarcat avui a Ciutadella per participar a les festes de Sant Joan.

El fundador del grup Melià, Gabriel Escarrer Julià, ha deixat avui la presidència del grup hoteler mallorquí en mans del seu fill.

Fort enfrontament avui entre l'exjutge Manuel Penalva i el Fiscal Tomás Herranz durant el judici per les presumptes irregularitats en la instrucció del cas Cursach.

Avui han començat les rebaixes a les grans superfícies, el petit comerç ho farà dia primer de juliol.

Concentració a Formentera per la manca d'habitatge.

El Mallorca ja coneix el seu calendari de lliga per a la temporada que ve que arranca el 13 d'agost a Las Palmas de Gran Canaria.