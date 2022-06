Les Balears entren en la setena onada de la Covid. Més lleu i més silenciosa, però igual de contagiosa.

Més de 3.800 aspirants optaran a una de les gairebé 800 places de docent convocades enguany per oposició.

Nou capítol a la crisi oberta a l'Ajuntament de Palma. El regidor de Podem, Rodrigo Romero, arremet contra el seu propi partit i contra la regidora de Més, sòcia de govern, en una conversa privada.

El sector del càtering no dona l'abast enguany. Les empreses diuen estar preocupades per la manca de mà d'obra qualificada i l'increment dels preus.

54 famílies reben a Inca les claus d'un pis de protecció oficial.

El Palma Futsal perd 4 a 2 el primer partit de la final de futbol sala contra el Barcelona.