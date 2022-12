Informatiu Balear en 2' - 20/12/2022 - RTVE.es

La decisió del Constitucional d'aturar la proposta del Govern per renovar aquest tribunal arriba al Parlament balear.

Un ple per aprovar els pressuposts de les Balears per a 2023.

Tres companyies aèries, Ryanair, Vueling i Air Nostrum, convoquen aturades per Nadal.

L'autòpsia confirma que el matrimoni britànic trobat sense vida ahir a Selva va morir per inhalació de monòxid de carboni.

Els restauradors es preparen per a un dies amb més facturació que a l'any 2019.

El Mallorca torna avui a la competició un mes i 8 dies després del darrer partit oficial.