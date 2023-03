Informatiu Balear en 2' - 20/03/2023 - RTVE.es

El Govern multa els propietaris que oferten infrahabitatges per llogar.

Protesta sindical de prop de 4.000 treballadors públics per reclamar el complement de carrera professional.

Demà es posa en marxa una nova campanya de bons del govern per fomentar el consum al petit comerç.

Una fusteria de Vilafranca converteix en mobles el arbres caiguts a la Serra de Tramuntana.

El Mallorca perd 1-0 contra el Betis i registra la sisena derrota consecutiva a domicili.