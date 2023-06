Informatiu Balear en 2' - 19/06/2023 - RTVE.es

L'acord per al futur govern balear podria ser imminent.

Francina Armengol s'acomiada com a presidenta del Govern balear.

El nou batle de Palma, Jaime Martínez, ha donat a conèixer el seu equip: seran 10 regidors, 4 menys que en l'anterior legislatura.

L'aeroport d'Eivissa torna a la normalitat després del caos de diuemenge quan varen haver de cancel·lar una vintèna de vols i desviar-ne 17.

16 hores recorrent els carrers de Ciutadella, 117 visites i tres tocs de dol a la multitudinària Festa de l'home des Be.

Canvi d'accionariat del Mallorca, amb el president Andy Kohlberg convertint-se en el màxim propietari.