Informatiu Balear en 2' - 18/09/2023 - RTVE.es

El comitè de la UNESCO reunit avui a Riad declara el conjunt talaiòtic de Menorca Patrimoni Mundial.

A les Balears les dones guanyen un 15% manco que els homes segons les darreres xifres de l'INE.

El Govern impulsarà l'arribada de creuers al dic de Son Blanc de Ciutadella. Amb la reforma del port acabada, poden atracar grans embarcacions de fins a 190 metres.

Declara als jutjats d'Eivissa el director de Turisme del Consell insular. Costa està investigat per la pressumpta implicació en el cas La Vida Islados.

La residència per a gent gran Fontsana de Palma està d'aniversari i avui ho han celebrat amb la visita dels veterans del Reial Malorca.

La Volta a Espanya conclou amb un Enric Mas que acaba al a sisena plaça, una meritòria posició per a l'artanenc, però insuficient per al líder de Movistar.