Informatiu Balear en 2' - 18/04/2023 - RTVE.es

Trobada a Palma de turoperadors nord-americans i hotelers espanyols.

La SAREB destinarà finalment 120 habitatges a les Balears per a lloguer social.

El Partit Popular incorpora dos independents situats en llocs de sortida a les llistes per al 28M. Són el director d'ASIMA i la degana de Dret de la UIB.

El nou reglament de la navegació permet a les embarcacions privades llogar-se tres mesos a l'any.

Tot a punt per al Dia del Llibre a Palma, que s'espera sigui multitudinari. La Rambla reunirà una trentena de llibreries i les floristes obriran les seves paradetes.

El Mallorca guanya per la mínima a Balaídos i dóna una gran passa cap a la salvació.