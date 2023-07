Informatiu Balear en 2' - 17/07/2023 - RTVE.es

S'entrega el conductor acusat d'homicidi imprudent i de no socórrer a la víctima mortal atropellada al Passeig Marítim de Palma.

Des de principi d'any han perdut la vida 18 persones a les carreteres de les Balears, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat.

La temporada no ha començat com esperaven els hotelers, diuen que el juny han arribat un 5% manco de turistes que l'any passat.

L'interior de Mallorca es troba en alerta taronja. I ho pateixen, fins i tot, els pacients de l'Hospital d'Inca.

Serveis Ferroviaris de Mallorca redueix des d'avui i fins a finals d'agost les freqüències de trens un 18%.

El Mallorca disputa avui el segon amistós de la pretemporada.