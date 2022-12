Informatiu Balear en 2' - 16/12/2022 - RTVE.es

Inspecció ha detectat el darrer any més de 1.200 infraccions laborals.

Metges i infermeres no hauran d'acreditar el català per fer feina a les Balears.

Detenguts dos homes acusats d'agressió sexual i de corrupció de menors.

Policia Nacional, Local i Guàrdia Civil posen en marxa els dispositius especials per a les festes de Nadal.

L'Ajuntament de Palma elimina la festa per a la Nit de Cap d'Any a la Plaça de Cort.

Lionel Scaloni, amb forta vinculació a Mallorca, pot convertir-se diumenge en campió del món amb l'Argentina.