Informatiu Balear en 2' - 16/09/2022 - RTVE.es

Fortes pluges al llevant de Mallorca.

La vaga de controladors aeris a França ha provocat ja la cancel.lació de més de 70 vols a Son Sant Joan.

Els hotelers rebutgen la pujada de l'impost de turisme sostenible proposada per Més i Podem.

El nombre d'usuaris del tren i del metro ha augmentat un 33%.

Els treballadors de la recollida de fems del Raiguer han convocat una vaga indefinida a partir del 28 de setembre.

Roger Federer es retira del tennis. L'anunci, fet ahir, va sacsejar el món de l'esport i com no a Rafel Nadal.