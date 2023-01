Informatiu Balear en 2' - 16/01/2023 - RTVE.es

Manacor viu ja de ple Sant Antoni i ja s'ha celebrat el primer ball davant la Sala.

La Fiscalia demana 240 anys de presó per al fiscal i el jutge instructors del cas Cursach.

Reunió d'urgència avui matí entre Govern i CCOO per mor de la pròrroga del conveni d'hostaleria.

La construcció d'habitatges minva més d'un 20% en el darrer any.

Un grup de veïns de Palma vol acabar amb els patinets i les bicis que circulen per les voravies i llocs reservats per a vianants.

Rafel Nadal passa cap a la segona ronda de l'Obert d'Austràlia després de derrotar al britànic Jack Draper en 4 sets.