Informatiu Balear en 2' - 14/10/2022 - RTVE.es

La pobresa va augmentar l'any passat a les Balears, fins afectar el 22,4 % de la població.

La inflació dona un petit respir i es modera al setembre, però els preus dels aliments continuen escalant.

Acabada la temporada d'incendis forestals, amb poc més de 10 hectàrees cremades a les Balears.

El Consell de Mallorca encara no ha entregat les dades de les menors tutelades víctimes d'explotació sexual que el Defensor del Poble ha sol·licitat a totes les comunitats.

L'Executiu anuncia que farà compatible la via verda del Llevant de Mallorca amb el projecte del tren fins a Artà.

Més de 600 estudiants estan en llista d'espera per cursar un grau d'infermeria a la UIB.

El Mallorca rep demà al Sevilla amb la important baixa de seu davanter de referència Vedat Muriqi.