Informatiu Balear en 2' - 14/06/2023 - RTVE.es

Part d'una casa ha passat per ull anit passada a Palma, al barri de La Bonanova.

Dia clau per a les negociacions entre PP i VOX per donar llum verda al pròxim Govern balear.

El batle de Sant Josep continua detingut al quarter de la Guàrdia Civil de Sant Antoni a l'espera de passar a disposició judicial.

Tres treballadors han resultat ferits greus en caure un ascensor d'una obra a una finca en construcció a Costa d'en Blanes, a Calvià.

L'Hospital d'Inca estrena el nou servei d'urgències per a adults. Duplica la superfície amb 40 places, 10 butaques i 6 llits de curta estada.

El club de gimnàstica Xelska disputa aquest cap la final de la Lliga Iberdrola, la màxima competició espanyola per clubs.