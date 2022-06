Continuen arribant autocars plens de joves en viatge d'estudis.

La defensa de Cursach demana la seva absolució justificant que no varen tenir una instrucció imparcial.

La primera onada de calor arriba a les Balears amb temperatures que superaran els 38 graus a l'interior de Mallorca.

El Govern enceta una campanya d'estalvi d'aigua dirigida als turistes.

Antònia Vicens rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

El Palma Futsal ja és a Jaén on demà comença les semifinals per al títol de la Lliga de Futbol Sala.