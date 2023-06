Informatiu Balear en 2' - 13/06/2023 - RTVE.es

La Guàrdia Civil escorcolla l'àrea d'Urbanisme de l'ajuntament de Sant Josep.

Les Balears han reduit gairebé 3 punts el deute públic durant les dues darreres legislatures del Pacte d'esquerres.

Acaba sense acord la reunió mantinguda avui al TAMIB entre sindicats i patronal del sector del metall.

A Calvià, Alfonso Rodríguez deixa el despatx on ha fet feina els darrers 8 anys després que PP i Vox hagin acordat un nou govern municipal.

Dimecres que ve comença l'estiu del 2023. Serà més plujós i més càlid del que és habitual.

El jugador del Mallorca, Kang in Lee, podria fitxar per el París Sant Germain.