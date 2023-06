Informatiu Balear en 2' - 12/06/2023 - RTVE.es

Declara com a imputat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.

Les negociacions entre PP i Vox per investir presidenta Marga Prohens van per bon camí.

El popular Juan Antonio Amengual serà batle de Calvià durant tota la legislatura. Avui s'ha confirmat el pacte de PP i Vox al municipi.

La Plataforma per un Oci de Qualitat demana una venda responsable d'alcohol.

Xaloc i Tramuntana són els dos únics ossos que viuen a Mallorca.

Novak Djokovic guanya a París el seu 23è Grand Slam i supera a Rafel Nadal com el tenista masculí que més grans tornejos ha guanyat.