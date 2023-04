Informatiu Balear en 2' - 12/04/2023 - RTVE.es

La nova estació marítima de Botafoc en el Port d'Eivissa entrarà en servei el pròxim 6 de juny.

La llarga llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir a les Balears afecta especialment els transportistes.

Es manté la prealerta per sequera a Eivissa i alguns municipis de Mallorca com Palma o Manacor.

El Parlament europeu investiga una denúncia per un presumpte assetjament laboral i psicològic contra l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá.

L'escriptor francès Pascal Quignard ha guanyat el Premi Formentor de les Lletres de 2023.

Espanya tanca la seva estada a Eivissa amb una nova victòria contra la Xina (3-0).