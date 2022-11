Informatiu Balear en 2' - 11/11/2022 - RTVE.es

La demanda d'aliments a Creu Roja ha augmentat en el darrer any a les Balears un 64 %.

Augmenten els impagaments de la quota de la comunitat de veïnats.

Els directors dels museus d'art contemporani més importants del món es reuneixen aquests dies a Palma amb presència del rei Felip.

El Servei de Salut farà contractes mínims de tres anys a tots els metges de família que venguin a les Balears.

Avui és el dia de Sant Martí i, per tant, l'equinocci de la tardor. Una data del calendari astronòmic que a Palma es viu com el dia de la Festa de la Llum.

Augusto Fernández ja és a Mallorca després de proclamar-se diumenge passat a Xest campió del món de Moto2.