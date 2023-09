Informatiu Balear en 2' - 11/09/2023 - RTVE.es

160.000 alumnes han tornat avui a les aules després de mesos de vacances.

Comença el curs i ho fa amb 238 places sense cobrir a l'educació primària, secundària i també a Formació Professional.

Minut de silenci davant el Consolat de Mar per les més de 2.500 víctimes mortals que ja es comptabilitzen al Marroc.

Un jurat popular jutja des d'avui el propietari d'una finca de Porreres per haver matat presumptament un lladre amb una escopeta de caça.

Palma ha celebrat un any més la batalla d'aigua de Canamunt i Canavall.

Enric Mas millora posicions a la Volta, ja és cinquè, i promet donar guerra a les muntanyes asturianes.