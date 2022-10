Informatiu Balear en 2' - 10/10/2022 - RTVE.es

L'exdirigent del Partit Popular José María Rodríguez recull a l'Audiència Provincial el manament d'ingrés a la presó.

Les discoteques d'Eivissa esperen 20.000 persones durant aquesta setmana.

Patronals i sindicats es mostren satisfets per les ajudes anunciades pel Govern per fer front a la pujada de preus.

Una de cada 4 persones patirà una malaltia mental al llarg de la seva vida.

Es reprèn el macrojudici del Cas Cursach amb 230 testimonis citats per declarar.

Atraquen en el mateix dia al port de Palma 4 creuers amb 18.000 passatgers a bord.

El Mallorca tanca anit la jornada vuit de la Lliga jugant al camp de l'Elx.