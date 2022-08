La guàrdia civil ha intervengut a Eivissa 16 kilos de cocaïna en dues operacions.

Nova crisi al Pacte d'esquerres amb motiu de l'aprovació de l'acord publicitari entre el Consell de Mallorca i el Real Mallorca.

Primera jornada d'aplicació del reial decret d'estalvi d'energia.

La tornada a casa després de la festa del Much de Sineu el dilluns vespre va provocar aglomeracions i moments de nirvis per agafar el tren.

El Reis i les seves filles han passejat avui matí pel centre de Palma.

El pacte d'esquerres al Consell de Mallorca no es posa d'acord a l'hora de pagar 1,8 milions d'euros perquè l'estadi de Son Moix continui amb el nom de Visit Mallorca Estadi.