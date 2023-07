Informatiu Balear en 2' - 10/07/2023 - RTVE.es

La presidenta Prohens anuncia els 10 consellers del seu nou Govern.

Un home ha estat detingut la matinada d'avui quan intentava segrestar un infant acabat de néixer a una habitació de la maternitat de l'Hospital Son Llàtzer de Palma.

Les Balears es preparen per a una setmana on la calor serà la protagonista.

Campos i Ses Salines es queden sense aigua corrent apta per al consum humà.

Mavi Garcia acaba setena al Giro d'Itàlia, la cursa per etapes més important de la temporada.