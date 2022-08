Tres persones han estat detingudes durant el desallotjament del complex turístic il·legal conegut com CASA LOLA, a Sant Josep.

Avui, a partir de la mitjanit entren en vigor les mesures d'estalvi energètic. Els carrers estaran un poc més a les fosques a partir de les deu perquè les botigues hauran d'apagar el llum dels aparadors.

La reducció de la producció a causa del cost de l'electricitat ha afectat el subministrament de glaçons de gel.

Tercer dia sense aigua a Ferreries per una fuita a la canalització principal del municipi.

Policies de França, Itàlia i Alemanya reforçaran la seguretat de zones turístiques de les Illes, com ara la de Can Picafort, a Santa Margalida.

Avui fa trenta anys que varen acabar els Jocs Olímpics de Barcelona i per això als esports farem memòria de les dues medalles d'or que varen guanyar els olímpics illencs, a vela i futbol.