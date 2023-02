Informatiu Balear en 2' - 09/02/2023 - RTVE.es

Comencen les obres a la Plaça d'Espanya de Palma per acabar amb les polèmiques rajoles de pissarra.

El procés per privatitzar la torre de control de l'aeroport de Palma ja ha començat.

La interventora del Consell d'Eivissa acusa el president Vicent Marí de coaccions.

Reparar la carretera de Sa Calobra podria durar mesos i no estar acabada a l'estiu.

El Govern ha creat un mapa virtual per localitzar fites importants de la memòria democràtica.

Toni Sintes és el corredor de muntanya més veterà de Balears.

Durant les pròximes hores la borrasca s'allunyarà cap a l'est i el retorn d'altes pressions ens deixaran un tram final de setmana força assolellat. Això si, en superfície encara amb una massa freda durant aquest divendres. Per tant, els pròxims dies, la serenor nocturna i la manca de vent ens deixaran glaçades més extenses, sobretot a Mallorca.