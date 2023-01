Informatiu Balear en 2' - 09/01/2023 - RTVE.es

La campana més grossa de la Seu, n'Eloi, toca a difunts per la mort del Papa.

El Govern fa una passa endavant per limitar la compra d'habitatges a no residents.

La comunitat xinesa a les Illes viu amb incertesa la situació per la covid al seu país.

Des d'avui se suprimeixen més de 600 places d'aparcament al Passeig marítim de Palma per mor de la reforma.

El Mallorca ja pensa en el seu pròxim compromís a Pamplona amb el debat de si Abdón ha de ser titular.