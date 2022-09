Informatiu Balear en 2' - 08/09/2022 - RTVE.es

Nova crisi en el pacte al Consell de Mallorca.

173.000 alumnes tornen dilluns a les aules.

La LOMLOE ha fet que moltes famílies tenguin problemes per aconseguir alguns llibres de text.

La Plataforma Salvem Portocolom denúncia la degradació de s'Algar.

Neix el Diccionari d'insults balears.

Nolito ja és a Eivissa on ahir va ser presentat com un dels fitxatges estrella de la Segona Divisió.