Informatiu Balear en 2' - 06/07/2023 - RTVE.es

Marga Prohens a punt de ser investida com la setena presidenta del Govern de les Illes Balears.

Una trentena d'entitats signen un manifest per advertir al nou Govern.

A Menorca PP i VOX ja tenen fermat un pacte amb 30 mesures.

Demarcació de Costes dona el vistiplau al Pla General d'Eivissa, desbloquejant urbanístic de l'illa.

La Policia Local de Sant Josep té constància d'uns 400 taxis pirata que fan feina a l'aeroport d'Eivissa.

Una dona ha mort aquesta matinada al carrer Manacor de Palma, després de ser atropellada per un taxi.

El mallorquí Mateu Busquets Ferrer ha aconseguit ascendir a Primera Divisió.