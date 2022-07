Els sindicats denuncien que la situació ha arribat al límit i demanen un increment salarial equiparat a l'increment del cost de la vida.

La Conselleria de Salut reconeix "molta pressió" en els serveis d'urgències. Ara mateix hi ha 300 sanitaris de baixa per covid.

Els aparelladors alerten que la construcció de pisos s'ha desplomat un 41% en els darrers mesos per' l'augment dels costos de producció.

Inaugurada a Lloseta una nova planta de gas propà que subministrarà energia a empreses, sobretot, del sector hoteler.

Més cues i més embossos a l'aeroport de Palma d'ençà que AENA ha reduït a 10 minuts el temps d'espera gratuït en el pàrquing exprés.

Mallorca i UD Eivissa tornen a la feina per preparar la temporada futbolística.