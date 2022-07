Les Balears tornen a liderar la caiguda de l'atur i la creació de l'ocupació a Espanya.

Els sindicats, però, diuen que moltes d'aquestes feines són precàries i no entenen que, amb tanta falta de personal, encara hi hagi 34.000 persones a l'atur.

El Partit Popular demana la compareixença de Francina Armengol al Parlament després de l'aparició d'un nou cas de prostitució d'una menor tutelada.

Un caça va haver d'escortar un avió de passatgers amb destinació Maó per una falsa alarma de bomba.

Comencen les colònies i escoles d'estiu.

Joan Manuel Serrat s'acomiadà anit del públic mallorquí.

Rafel Nadal millora el seu nivell i es juga avui el seu pas als quarts de final de Wimbledon.