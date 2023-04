Informatiu Balear en 2' - 04/04/2023 - RTVE.es

Les Balears mai havien registrat unes dades d'atur tan baixes, avui hi ha un 32% manco de desocupats que ara fa un any.

Avui s'ha publicat al BOIB la convocatòria d'eleccions i el Parlament ha quedat dissolt.

El president de la companyia Iberia garanteix el manteniment dels llocs de feina dels 2.500 treballadors d'Air Europa.

La pintura perduda de Miquel Barceló ja és a la UIB. La propietària l'ha retornat sense contraprestació econòmica. Hi ha altres tres obres de les quals res se'n sap.

La pastisseria de Lluís Febrer elabora rebosteria de Pasqua sense gluten.

Rafel Nadal endarrereix la seva tornada al circuit.