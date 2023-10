Informatiu Balear en 2' - 02/10/2023 - RTVE.es

El Govern aprova el decret d'habitatge que pretén generar nous pisos a preu limitat sense consumir més territori.

Vox demana al Govern la lliure elecció de llengua a totes les etapes educatives i marca calendari a partir ja del curs que ve.

L'escola nauticopesquera de Palma veu perillar les homologacions de les seves titulacions perquè 3 professors imparteixen classe sense la titulació exigida per marina mercant.

Arranca una nova campanya de bons comercials. Són 15 euros d'abonament per cada 30 euros gastats.

Un miler de persones estan en llista d'espera a Eivissa per ser avaluades per accedir a les ajudes per a la dependència.

El Mallorca es queda amb la mel als llavis a Vallecas (2-2).