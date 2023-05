Informatiu Balear en 2' - 02/05/2023 - RTVE.es

Els carrers de Porreres han despertat avui amb més d'una dotzena de cotxes cremats.

Continua el conflicte entre els taxistes i els conductors de vehicles discrecionals a l'aeroport de Palma.

Dues persones han estat detengudes acusades de rebentar caixes fortes a Mallorca.

Els atletes que participen al Mundial Multiesports d'Eivissa participen en una sembra d'arbres per compensar la seva petjada ecològica.

Empat amb regust de derrota del Mallorca que ahir va veure com perdia al temps de perllongació per un polèmic penal.