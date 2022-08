Les restriccions per evitar massificació de cotxes a la carretera de Formentor no acaben de funcionar en un estiu de rècord de turistes. Des del 15 de juny ja han estat sancionats més de 27 MIL vehicles privats per circular-hi entre les 10 del matí i les 10 i mitja del vespre. La majoria de conductors diuen que és per desconeixement de les restriccions.