Els pacients ingressats per covid augmenten un 50% en una setmana.

Desconvocada la vaga de neteja als edificis públics i la del Raiguer.

Els tripulants de cabina de Ryanair tornen a fer tres dies vaga.

Concetració a Cort en solidaritat amb Neus Truyol.

Tot a punt perquè demà comenci el Tour de França on l'artanenc Enric Mas aspira a fer podi i hi debuta Albert Torres.

Aquest dijous ha començat amb un ambient suau i a aquesta hora la calor és bastant suportable. I La situació està marcada pel pas d'un front i l'entrada d'aquest solc d'aire fred en altura al nord de la península... però Balears quedem bastant al marge de tot això. L'únic que tenim és l'arribada de núvols alts i uns termòmetres que es mantenen a ratlla. Aquest front condicionarà el temps d'avui i demà, darrera seu, entrarà vent del nord moderat a fort, que mantindrà a ratlla les temperatures. Aprofiteu aquesta treva de calor... perquè durant el cap de setmana entrarà aquesta massa d'aire càlid que, a 1500 metres d'altura, ens portarà temperatures al voltant o superiors als 25º. Això vol dir que el juliol començarà amb una nova calorada i amb temperatures per sobre dels 35º a moltes poblacions. Calor intensa que ens acompanyarà, almenys, fins a principis de la setmana vinent. En tractar-se d'una massa d'aire africana...anirà acompanyada novament de pols sahariana. Per tant els pròxims dies, sobretot el cap de setmana, el cel tornarà a tenir color terrós i la qualitat de l'aire serà pobra.