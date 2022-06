L'IPC s'eleva al 10'2% i supera per primera vegada en 37 anys les dues xifres.

El sector dels treballadors de neteja demana una pujada del sou del 0,5% per evitar una vaga indefinida.

Els treballadors del servei de recollida de fems al Raiguer decidiran avui horabaixa si desconvoquen la vaga.

El GOB registra en el Parlament 11.800 firmes per garantir el benestar de les futures generacions.

Els eivissencs Maria Cristina Guasch i Sergi Minchiotti Marí millors notes de selectivitat.

Rafel Nadal debuta amb victòria a Wimbledon.

Aquest dimecres ha començat amb un ambient més fresquet que altres dies. De matinada les temperatures han baixat i s'han quedat entre els 16 i els 20º a la majoria de poblacions. La manca de núvols, la manca de vent, la presència d'aire més fresc que càlid en altura... han afavorit aquesta refrescada. Aprofiteu-la... perquè la trobarem a faltar. Entre avui, demà i divendres la calor es mantindrà a ratllar.... Però durant el cap de setmana i fins a mitjans de la setmana vinent, arriba una nova glopada molt càlida africana que a 1500 metres d'altura ens portarà valors propers als 30º. Valors molts elevats que en superfície implicaran una nova calorada, amb temperatures que durant el cap de setmana ja superaran els 35º... i entre dilluns i dimarts vinent arribaran novament a tocar els 40º. El juliol començarà amb un nou episodi de calor intensa.