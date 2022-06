Avui és el Dia de l'Orgull LGTBI. El 70% de les persones del col·lectiu han patit algun tipus de discriminació per la seva condició sexual.

Els partits del pacte impedeixen el dret i el deure de la cambra de controlar l'Executiu.

Neus Truyol no deixarà el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Palma.

Les vagues convocades per RyanAir o EasyJet estan afectant les reserves en els hotels de les Illes.

El motlle de guix de l'escultura "Monument" torna a l'estudi de Miró a Son Boter.

El Movistar anuncia l'equip que durà al Tour de França amb la novetat del menorquí Albert Torres.

Aquest dimarts ha començat novament amb temperatures per sobre dels 20º a moltes poblacions. Ara bé, avui la entrada de vent del nord ha fet baixar la humitat i ha reduït notablement la sensació de basca. Pel que fa a la situació: ens trobem entremig d’aquesta massa càlida i d’aquest solc d’aire fred en altura. Per tant, avui tornarem a tenir un temps lleugerament insegur i una calor suportable. Els propers dies les temperatures es mantindran bastant a ratlla... Ara bé, tot sembla que a partir de divendres, tornarem a tenir una entrada d’aire molt càlid a 1500 metres d’altura amb temperatures superiors als 25º que faran que el juliol comenci probablement amb una nova calorada.