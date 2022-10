Informatiu Balear 1 - 27/10/2022 - RTVE.es

Les Balears lideren la creació de llocs de feina de tot Espanya i la taxa d'atur baixa al 5,7 %, la meitat que la mitjana estatal.

852 persones sense sostre són ateses el darrer any per entitats socials de l'església a Mallorca.

Un testimoni ha declarat que va cobrar de l'entorn del grup Cursach per presentar denúncies contra un local de la competència.

Menorca i Eivissa tendran connexió aèria durant tot l'any.

L'Ajuntament de Palma rebutja revisar d'ofici tots els expedients de multes de trànsit.

Via lliure al restaurant que el Bisbat vol obrir a l'oratori de Portals.

El Palma Futsal comença la Champions League guanyant 11 a 5 a l'Sporting de París.