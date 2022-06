Una trentena d'inspectors de treball venen a les Balears durant els mesos de juliol i agost per vigilar, sobretot, els excessos de jornada.

El Consell d'Eivissa proposa limitar l'entrada de vehicles a l'illa durant l'estiu, quan hi circulen més de 180.000 cotxes.

Acaba sense acord la reunió per intentar evitar la vaga de recollida de fems en els pobles del Raiguer.

El Govern planteja instal·lar plaques solars flotants sobre la mar.

Comencen les obres d'un nou carril a la rotonda d'entrada a Manacor pels vehicles que vénen de Sant Llorenç.

Rafel Nadal debuta demà a Wimbledon després de 3 anys sense jugar a Londres.

El dilluns ha començat amb termòmetres per sobre els 20 ºC en moltes poblacions i amb marcada sensació de basca. Altes temperatures associades, per una banda, a la proximitat d’una massa d’aire càlid instal·lada sobre Itàlia, i per l’altra, a l’entrada del vent del sud que es reforça amb l’aproximació d’un solc d’aire fred en altura.

En la seva part davantera porta associat un front que tot i que no ens afectarà, farà entrar el vent del nord durant les pròximes hores. A més, s’encarregarà de mantenir allunyada la massa d’aire més càlid, per lo que seguirem amb una calor força continguda. Però per uns diez, ja que tot apunta que coincidint amb l’entrada del mes de juliol i, per tant, de cara al cap de setmana podria abrasar-nos aquesta nova massa d’aire càlid de fins a 30 ºC a 1.500 metres que ens deixaria un nou episodi de calor tòrrida i extrema.