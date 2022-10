Informatiu Balear 1 - 26/10/2022 - RTVE.es

En els darrers sis anys a Mallorca s'han construït més d'un milenar de xalets nous, i altres mil més s'han ampliat.

Nova vaga a la companyia Ryanair del servei de terra.

La Federació Hotelera de Mallorca considera que aquesta està sent una gran temporada turística que ha facilitat recuperar la demanda.

El decret contra els excessos està funcionant a Magaluf.

Les Balears tenen un dèficit de 850 metges i 700 guàrdies civils.

Izan Guevara ha aterrat avui per primera vegada a Mallorca com a campió del món de Moto3.