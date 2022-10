Informatiu Balear 1 - 25/10/2022 - RTVE.es

L'Ajuntament de Pollença ordena la paralització immediata de les obres de l'hotel Formentor.

El Parlament constata que Les Balears no poden mantenir el creixement poblacional i turístic dels darrers 25 anys.

Els sindicats de l'ensenyament concertat tornen a reclamar l'equiparació de sous i condicions laborals amb els seus homòlegs de la pública.

Al judici del Cas Cursach han seguit declarant empresaris presumptament extorsionats per membres de la patrulla verda.

Més de la meitat de l'aigua a Eivissa està mal depurada. El pitjor cas es troba a la depuradora de Vila, on el 100% de l'aigua no compleix els mínims de qualitat.

Més de la meitat dels punts de càrrega per a cotxes elèctrics que hi ha a Menorca estan inoperatius.

La Unió Esportiva Eivissa ja disposa de nou entrenador, Juan Antonio Albacete Anquela.