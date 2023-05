Informatiu Balear 1 - 24/05/2023 - RTVE.es

Els funcionaris de Justícia continuen en vaga indefinida per tercer dia consecutiu.

L'AUGC denuncia que el govern no ha donat resposta a les necessitats de les Balears per a la jornada lectoral.

El Govern tornarà a presentar una denúncia davant la Fiscalia per investigar crims de lesa humanitat comesos durant la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra a les Illes.

La Fundació RANA dona veu a les víctimes d'abusos sexuals dins l'església

Entrada Anticipada celebra amb Ariel Rot la segona edició del seu programa de ràdio en directe.

El Mallorca rep demà al València pendent si Aguirre renovarà o no.