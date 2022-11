Informatiu Balear 1 - 23/11/2022 - RTVE.es

Augmenten els casos de violència de gènere entre els adolescents.

Un home de 48 anys ha estat detingut a Palma per un presumpte delicte de maltractament contra la seva filla, menor d'edat, a la qual hauria agredit i volia forçar-la a casar-se.

La bronquiolitis tensiona l'atenció pediàtrica als hospitals.

Un home de 39 anys ha mort en un incendi aquesta matinada a Formentera.

Dues noves estrelles il·luminen l'oferta gastronòmica de les Balears.

Els restaurants Etxeco d'Eivissa i Fusion-19 de Platja de Muro.

Avui és el dia per al debut de la Selecció Espanyola al Mundial amb un Marco Asensio que apunta a la titularitat.

Allunyada la borrasca Denise... mantenim la dinàmica de fronts desgastats que arriben per l'oest de la península, que porten associats núvols alts i mitjans i vent de component oest. Un vent que ha bufat entre 50-60km/h i que provocat una sobtada pujada de les temperatures tant d'aquesta passada nit com d'avui. No us refieu, demà tornen a baixar.