Els retards i les cancel·lacions habituals augmenten especialment amb les vagues de les companyies. Enguany només a les Balears més de 20.000 vols han sortit o arribat amb retard. Això representa una de cada cinc operacions. Des de principi d'any més de 143 MIL passatgers ha pogut reclamar una compensació a la companyia per la cancel·lació o el retard de seus vols, però no tots la demanen o tenen clar com funciona.