Des de principi d'any 20.000 vols dels aeroports de les Balears, un de cada cinc, ha patit algun tipus d'incidència, retards o cancel·lacions.

Avui la vaga d'auxiliars de cabina de Ryanair ha donat una treva i hi ha pocs retards a Palma, tres de moment, i un a Eivissa.

A Eivissa ja es pot sol·licitar la targeta de transport gratuïta pels autobusos TIB de l'illa.

La crisi de la llet a Menorca s'agreuja i deixarà d'exportar 11 milions de litres que s'envasaven fins ara per a marques peninsulars.

Un turista britànic ha estat detingut després de propinar una pallissa a un taxista avui de matinada a Magaluf.

Segona derrota de la UD Eivissa, aquesta vegada contra la Ponferradina per 2 a 1.