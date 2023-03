Informatiu Balear 2 - 23/03/2023 - RTVE.es

Comença l'exhumació de la fossa de la platja de sa Coma, on hi podria haver les restes de 500 milicians republicans que desembarcaren a Mallorca amb el capità Bayo.

Les Balears lideren l'increment de reserves hoteleres per a Setmana Santa a Espanya.

Inauguren l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears.

Més de mig centenar de venedors ambulants en situació irregular s'estan formant a la Fundació Patronat Obrer de Palma.

Bárbara Moreno ha pres possessió avui com a nova cap de la fiscalia d'Eivissa.

Jaume Munar debuta al torneig de Miami, segon Masters de la temporada.

Tant avui com demà continuarem amb vent que girarà a component oest i sota el domini d'una dorsal càlida i anticiclònica. Aquesta ens seguirà acompanyant tot el cap de setmana deixant-nos força sol i suavitat primaveral. La setmana que ve podria entrar el vent del nord i les temperatures baixarien transitòriament.