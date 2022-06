Les Balears entren en la setena onada de la Covid. Més lleu i més silenciosa, però igual de contagiosa.

Més de 3.800 aspirants optaran a una de les gairebé 800 places de docent convocades enguany per oposició.

Nou capítol a la crisi oberta a l'Ajuntament de Palma. El regidor de Podem, Rodrigo Romero, arremet contra el seu propi partit i contra la regidora de Més, sòcia de govern, en una conversa privada.

El sector del càtering no dona l'abast enguany. Les empreses diuen estar preocupades per la manca de mà d'obra qualificada i l'increment dels preus.

54 famílies reben a Inca les claus d'un pis de protecció oficial.

El Palma Futsal perd 4 a 2 el primer partit de la final de futbol sala contra el Barcelona.

El canvi d’estació ha coincidit amb un canvi de temps. La entrada d’aquest embossament d’aire fred pel nord de la península afavoreix la lenta retirada de l’aire càlid... però el contrast entre aquestes dues masses d’aire també afavoreix la inestabilitat. Es per això que des d’ahir al vespre les nuvolades i les precipitacions, majoritàriament en forma de ruixats i alguna tempesta, han tornat a les Balears. Han deixat poca aigua (i a més acompanyada de terra roja) però sí que han deixat cops de vent superiors als 60 km/h. MINIMES Ara bé, la presència de núvols i l’elevada humitat associada a aquestes precipitacions, ha fet que sigues una altra nit de molt mal dormir: mínimes de 20 a 25º arreu i molta sensació de basca. Què passarà els propers dies? Doncs que aquesta massa freda mantindrà l’aire més càlid lluny de les Balears. Per tant, tot i que tindrem núvols i molta pols sahariana... la calor d’aquests dies serà més raonable. Entre avui i el cap de setmana, en general, les temperatures màximes es quedaran al voltant o per sota dels 30º. I les nits seran de més bon dormir, ja que les temperatures mínimes es quedaran al voltant o per sota dels 20º