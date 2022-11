Informatiu Balear 1 - 21/11/2022 - RTVE.es

Comença el judici amb jurat popular pel conegut com el crim del jacuzzi de Menorca.

Al judici del Cursach dues de les tres acusacions particulars han retirat el gruix de les acusacions.

Les infermeres de la sanitat privada protesten per la càrrega de feina.

Manacor tendrà aigua potable a partir del 2024.

Troben dos tapissos desconeguts d'Antoni Gaudí durant un inventari al convent de Sant Jeroni de Palma.

El Mallorca Palma Futsal es prepara per acollir la Champions League.

Arriba un temporal de vent i de mar, acompanyat de tempestes fortes.